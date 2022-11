Manualità e creatività nel laboratorio natalizio promosso da ACA a Bedero Valcuvia

In collaborazione con la scuola dell’infanzia “Zamaroni-Martinoli”. L’appuntamento è per sabato 3 dicembre ed è rivolto a genitori, studenti universitari, docenti, educatori e operatori socio-sanitari

In attesa del Natale la scuola dell’infanzia “Zamaroni-Martinoli” di Bedero Valcuvia e l’associazione ACA – Educazione In Rete promuovono un “viaggio” alla scoperta di emozioni e sensazioni, talvolta “trascurate”, tramite attività manipolative, espressive e creative.

L’iniziativa, in programma sabato 3 dicembre dalle 15:00 alle 16:30 presso la scuola “Zamaroni-Martinoli” in via Ganna 25, è rivolta a genitori, studenti universitari, docenti, educatori, insegnanti e operatori socio-sanitari.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione alla mail: associazione.aca2017@gmail.com