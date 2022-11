Margherita nasce in auto: la mamma partorisce nel parcheggio ad Azzate

L’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma la mamma aveva praticamente già fatto tutto da sola: la piccola Margherita è nata in un parcheggio di via Piave, ad Azzate.

L’allarme è scattato alle otto e mezza del mattino, dallo stradone principale che attraversa il paese. I soccorritori dell’Sos Valbossa e dell’automedica sono arrivate proprio mentre la bimba stava nascendo: Massimo, Lorenzo e Davide, insieme alla dottoressa Cristina Mascheroni, hanno accompagnato la mamma nelle ultime spinte, l’hanno assistita e tranquillizzata.

La mamma e la bimba state poi trasferite in ospedale, la 34enne (che ha già due figli) al Circolo di Varese, la neonata al Del Ponte.

Nella foto, un momento della messa in sicurezza prima del trasferimento. Curiosità quasi simbolica: la bimba è nata proprio di fronte ai portici “agghindati” in rosa per la manifestazione Valbossa in Rosa.