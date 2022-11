“Maria Concetta era dolce e buonissima”, a Masnago l’ultimo saluto alla moglie di Pier Fausto Vedani

C’era tutto il sorriso di Maria Concetta in quello di don Feniasse Maneira e non poteva essere più dolce e delicato l’ultimo saluto alla moglie di Pier Fausto Vedani, scomparsa improvvisamente.

Al funerale, nella parrocchia di Masnago, hanno partecipato tanti amici di Maria Concetta Boni e molti colleghi dell’ex direttore de La Prealpina, giornalisti e tipografi; Daniele Marantelli, il sindaco Davide Galimberti e gli amici, e colleghi, della redazione di Varesenews che tanti momenti hanno condiviso con questa coppia gentile e premurosa, soprattutto con i giovani alle prime armi nel mondo del giornalismo.

«Maria Concetta era bravissima – ha detto don Feniasse, cercando le parole nel suo italiano insicuro ma pieno di sentimento – Quando sono arrivato a Varese non conoscevo nessuno e non sapevo cucinare. Maria Concetta mi ha inviato a casa sua e mi ha insegnato a impastare la pizza e a condirla. Così ho anche imparato che ogni condimento dà un nome diverso alle pizze. Da allora siamo sempre stati vicini».

«Mercoledì scorso, il 2 novembre, ero a Lissago e Maria Concetta mi ha chiamato chiedendomi di andare a casa sua – ha raccontato don Feniasse – Ho parlato un po’ con Pier Fausto, poi Maria Concetta mi ha chiesto di potersi confessare. Prima aveva pianto. Ora vai in pace, ci ritroveremo».

Alle amiche il compito di ricordarla. Un saluto straziante, interrotto dalle lacrime: «Maria Concetta era saggia e generosa, sempre pronta ad offrire il suo aiuto a chi lo chiedeva e a dare una parola di conforto. Buona e con una fede forte, non dava mai seguito a chiacchiere e maldicenze. In casa sua si respirava l’amore per Maria, la nostra mamma, frutto dei tanti pellegrinaggi fatti a Medjugorje. Lascia in tutte noi un vuoto incolmabile».

Al termine della cerimonia la salma è partita per Casina, in provincia di Reggio Emilia, paese di nascita di Concetta e luogo di molte vacanze della coppia.

Il sorriso e la dolcezza di Maria Concetta resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

