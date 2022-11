Mario Visco racconta Francesco III, la storia e il futuro di Varese

Indizi di futuro della città di Varese letti attraverso eventi storici reali e fantastici: sabato 26 novembre, alle ore 17, nei locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, in via Romagnosi 9, si terrà l’incontro col giornalista della Prealpina, Mario Visco autore del Romanzo: “Francesco III e la leggenda del Braccialetto di Bosso” edito da Macchione.

Sarà questo il pretesto letterario per discutere della Varese, che è stata, che è e che sarà con specifico riferimento al suo patrimonio naturalistico che ha nei Giardini Estensi e nella Reggia Estense, oggi sede del Palazzo Comunale, due tesori –da qui il titolo della tavola Rotonda: “L’eredità di Francesco III – dalle enormi potenzialità turistiche. L’incontro è organizzato dal Centro Storico Italiano di Varese in collaborazione con l’ANC sezione di Varese, in partenariato con il Comune di Varese e con il patrocinio della presidenza nazionale del Centro Turistico Giovanile.

Seguiranno la relazione dell’autore gli interventi di Davide Galimberti, sindaco di Varese, di Albertina Galli guida turistica abilitata, di Paola Bassani studiosa di architettura storica. Successivamnte, il giorno seguente, nel quadro della valorizzazione del patrimonio storico e ambientalistico del Comune di Varese, domenica 27 novembre 2022 con appuntamento alle 9,30 davanti al Salone Estense si terrà la visita guidata proprio al Salone e ai Giardini Estensi, promossa dal Centro storico italiano e a cura di Albertina Galli.