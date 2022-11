Martina Giorgetti è la presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Varese

Martina Giorgetti, 34 anni, è la nuova presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Varese. Laureata in Scienze politiche e sociali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in criminologia, ha svolto un corso in general management in marketing e relazione alla Sda Bocconi School of management.

Dal 2014 opera nell’azienda di famiglia, la Cibitex srl di Solbiate Olona, specializzata nella costruzione di impianti per il finissaggio e la nobilitazione tessile, nella quale è componente del consiglio di amministrazione oltre a ricoprire il ruolo di responsabile marketing.

da sinistra Giorgia Munari e Martina Giorgetti

Il passaggio di consegne con la presidente uscente, Giorgia Munari, è avvenuto durante l’assemblea che si è tenuta alle Ville Ponti di Varese alla presenza dei vertici di Confindustria Varese. Tra le priorità di Martina Giorgetti e e del rinnovato consiglio direttivo c’è il Piano Strategico #Varese2050 che a breve entrerà nella fase esecutiva.

Il piano strategico dovrà fare leva anche sui giovani, ma – ha ammonito Munari- bisognerà fare i conti con un territorio che non è per i giovani. È un dato di fatto che emerge dalle analisi svolte dal think tank Strategique e dall’Ufficio studi di Confindustria Varese. «Noi siamo il cambiamento – ha sottolineato Munari – dobbiamo essere noi i primi attori delle trasformazioni di cui il territorio ha bisogno. La sfida che ci aspetta è la costruzione dell’impresa che metta al centro le persone e le renda felici».