I Mastini sfidano la difesa d’acciaio del Pergine e puntano all’alta classifica

Chi vince si lancia ai piani altissimi, chi perde torna a “remare” a metà classifica: l’appuntamento con la nona partita stagionale è un bivio per i Mastini Varese che dopo un poker di successi consecutivo cerca di fare cinquina ospitando in casa i temibili trentini del Pergine Sapiens (sabato 5, ore 18,30).

La squadra di Claude Deveze e quella di Andrea Ambrosi arrivano al confronto diretto in perfetta parità, 15 punti ciascuna e differenza reti simile, con la sola differenza che le Linci fanno della difesa il proprio punto di forza mentre i Mastini sono ben più prolifici dei rivali. I trentini hanno la miglior retroguardia della IHK con appena 16 reti al passivo in otto giornate grazie anche a un Rudy Rigoni – appena 20 anni – in stato di grazia: il goalie del Pergine viaggia oltre il 93% di parate ed è il migliore della classifica di rendimento dove il Varese ha comunque un Rocco Perla altamente affidabile (91,7%).

In attacco, dicevamo, i gialloneri segnano con maggiore frequenza (36 gol, terza squadra per prolificità) e hanno diversi uomini in grado di colpire; le Linci hanno nel ceco Josef Foltin la “prima punta” ma un po’ come avviene per i gialloneri i trentini si affidano più allo sviluppo corale che non a un singolo stoccatore. Meneghini e Sanvido sono buoni “secondi violini” abili anche in fase di assistenza mentre il canadese Becker aggiunge pericolosità dalla difesa.

Nel match di sabato 5 coach Deveze ritrova anche due pedine importanti che non avevano disputato gli ultimi incontri, ovvero Edo Raimondi e Pietro Borghi (fino a qui presenti rispettivamente in quattro e cinque occasioni) e quindi la squadra sarà praticamente al completo. Mancherà ancora Della Santa alle spalle di Perla, rimpiazzato come di consueto dal giovane Mordenti mentre da Aosta c’è la conferma del 19enne difensore Alex Garber.

Il match alla Acinque Ice Arena sarà occasione anche per consolidare la leadership giallonera nella classifica del pubblico (quasi 700 presenti di media/partita): si attende parecchia gente anche perché la società offre l’ingresso gratuito in curva per i ragazzi al di sotto dei 16 anni. Sfruttare la promozione è facile: basta presentarsi – documento alla mano – al botteghino del palaghiaccio dalle 17,30 in avanti per avere il biglietto omaggio.

La partita sarà diretta dai signori Piras e Ricco affiancati dai linesmen Cusin e Fecchio e sarà trasmessa su Radio Village.