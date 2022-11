Matteo Capriolo: “La nuova vita per il City Hotel è un’ottima notizia”

«Un’ottima notizia quella dell’investimento che l’Università dell’Insubria sta per portare a termine nel centro di Varese, con l’acquisto dell’ex City Hotel per trasformarlo in residenza per studenti». Lo dichiara il consigliere comunale PD di Varese, Matteo Capriolo.

“Un progetto di ateneo diffuso che va inserirsi bene nella complessiva rigenerazione dell’area del centro storico compresa tra il nuovo Polo Culturale della ex Caserma e lo Studentato di Biumo Inferiore: interventi importanti per rendere Varese sempre più attrattiva come città universitaria, con nuovi spazi dedicati agli studenti nel cuore cittadino. Un positivo effetto domino attivato dal processo di rigenerazione che la città sta conoscendo in questi anni in cui i giovani rivestono un ruolo cruciale».