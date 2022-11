Mazzette all’obitorio di Saronno, Asst Valle Olona: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”

Asst Valle Olona con una nota esplicita la propria posizione in merito all’inchiesta dei carabinieri di Saronno legata a presunte tangenti che vede coinvolte dieci persone. Come ampiamente specificato nei pezzi pubblicati su VareseNews e SaronnoNews, l’ospedale e l’azienda sanitaria in questa vicenda sono parte lesa e l’inchiesta è scaturita da un esposto presentato proprio dalla stessa Asst Valle Olona

In merito alle notizie relative all’inchiesta in corso che comprende operatori dell’obitorio di Saronno precisiamo quanto segue:

Completa fiducia nel lavoro della magistratura per gli accertamenti sulle responsabilità dei singoli dopo le indagini avviate da un esposto in procura della ASST Valle Olona a seguito di segnalazioni da parte del personale di Saronno.

Azioni di isolati soggetti che, se confermate, consideriamo ingiustificabili, ma non possono prestarsi a generalizzazioni che penalizzano i tantissimi operatori sanitari che svolgono con onestà e passione il loro lavoro.

La ASST Valle Olona ha avviato già a partire dallo scorso Agosto i provvedimenti necessari nel pieno rispetto delle indicazioni degli organi inquirenti.

L’ASST Valle Olona, anche nel Presidio Ospedaliero di Saronno per le onoranze funebri, osserva e adempie a quanto previsto dalla normativa in materia di polizia mortuaria, stabilita a livello nazionale e regionale, con un regolamento aziendale specifico.

Precisiamo infine che non abbiamo alcuna conoscenza degli elementi che possono avere coinvolto i due medici di medicina generale che, peraltro, non hanno rapporto di dipendenza con l’ASST Valle Olona.