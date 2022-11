Il nuovo medico di base di Fagnano potrebbe già andarsene tra polemiche e mancanza di strumentazione

Scoppia la polemica a Fagnano Olona attorno al nuovo medico di base che ha sostituito il dottor Navarra, storico medico di famiglia del paese. Il dottor Enok Rodrigue Emvolo ha già annunciato di aver deciso di andare via a causa delle polemiche che si stanno scatenando, come ormai consuetudine, sui social del paese.

Taluni lamentano una mancanza di professionalità e rimpiangono il predecessore e qualcuno, purtroppo, si è spinto oltre con commenti inappropriati tanto che anche l’ex-sindaco Maria Elena Catelli è intervenuta sul proprio profilo facebook per stigmatizzare alcune espressioni poco felici di chi, invece di limitarsi a generiche lamentele, si è lasciato andare definendolo “senegalese” quando in realtà il dottor Emvolo è di origini camerunensi.

A Fagnano c’è grande tensione attorno ai medici di base a causa di due pensionamenti che non sono stati sostituito celermente. Al posto del dottor Navarra, infatti, si è dovuto ricorrere al dottor Montano (che è anche sindaco di Olgiate Olona) per un periodo limitato, in modo da non lasciare scoperti centinaia di fagnanesi.

Sia il sindaco Baroffio che l’assessore ai Servizi Sociali Moretti avevano scritto più volte lettere di fuoco, pubblicate anche sui giornali, per chiedere una rapida sostituzione dei medici che hanno lasciato l’incarico. Ora la polemica investe uno dei nuovi medici, arrivati proprio per chiudere i buchi: chi si lamenta per l’orario di ricevimento, chi per la difficoltà ad ottenere ricette per medicinali che vengono presi con continuità, chi perchè non risponde al telefono.

Fatto sta che il medico ha annunciato – stando ai post degli utenti di una nota pagina Facebook dedicata a Fagnano – che oggi sarà il suo ultimo giorno a Fagnano che si ritroverà, nuovamente, con un numero insufficiente di medici di medicina generale.

Nella serata di lunedì 14 novembre il sindaco ha infine pubblicato un video messaggio sui canali social del Comune: «Faccio questo video per entrare un po’ a gamba tesa sulla questione dei medici di base. Prima di tutto devo dire che sono stato dal dottore per portare la vicinanza dell’amministrazione e della comunità fagnanese; non saranno due o tre commenti di social di tipo razzista ad etichettare come tale tutto il paese. Siamo vicini e chiediamo scusa se questi commenti possono aver turbato il lavoro e la vita privata di questo professionista. Dopodiché bisogna anche dire che il dottor Emvolo è presente sul nostro territorio, chiamato a lavorare per sostituire il dottor Navarra. Per farlo però deve avere a disposizione tutti i mezzi necessari per farlo nel migliore dei modi. E in questo momento questi mezzi non ci sono e il dottore, anche per una serie di problematiche, vuole lavorare fuori dal nostro territorio. Mi sono impegnato direttamente, pur non essendo questo un compito dell’amministrazione comunale o del sindaco, per vedere di alleviare queste problematiche, anche su invito di tanti fagnanesi e pazienti che hanno chiesto un interesse in prima persona da parte nostra. Ho sollecitato i vertici di Ats per un incontro insieme al dottor Emvolo per trovare tutte le soluzione che possano permettere al dottore di operare nel pieno delle sue capacità sul nostro territorio. Faccio presente a tutti i cittadini che per qualsiasi bisogno o problema potete contattarci e fermarci per strada per chiedere di operare nel meglio per la soluzione di questo problema».

In serata anche il Pd di Fagnano ha pubblicato una nota:

Il circolo PD di Fagnano Olona vuole esprimere il suo rammarico per quanto accaduto al medico di base Dr. Emvolo, in sostituzione temporanea presso l’ambulatorio di Via Volta. Sebbene i pazienti avvertiti da un cartello sulla porta dello studio che il medico sarebbe stato attivo temporaneamente dal 7 al 10 novembre, 3 giorni fa sulla pagina Facebook “Anche i Fagnanesi nel loro piccolo s’incazzano” quindi a fine servizio hanno condiviso non un post ma ben 5 seguiti da 237 commenti!

“Il senegalese” così nominato un medico chiamato da ATS a fare il suo lavoro in un momento drammatico dove ovunque mancano i medici di base, dove ovunque i pochi rimasti si barcamenano per dare continuità al servizio, seppur la situazione è critica da tempo a Fagnano, mai si era visto tanto accanimento per le sostituzioni precedenti, neanche per il caso del medico radiato.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Dott. Emvolo augurandogli di trovare sul suo cammino il rispetto che merita.