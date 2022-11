Mezzo riscatto in Coppa Italia per il Varese: vittoria 1-0 in casa della Varesina

Il 4-1 di meno di un mese fa non può certo essere cancellato, ma il Varese si prende una mezza rivincita passando il turno di Coppa Italia e avanzando ai sedicesimi della competizione di Serie D. A Venegono Superiore, davanti ancora a un bel pubblico, a decidere sono il colpo di testa vincente di Piraccini al 10′ della ripresa e le parate di Moleri, che a più riprese abbassa la saracinesca e tiene inviolata la propria porta, permettendo ai suoi di vincere una gara difficile.

La Varesina ha fatto una buona partita, ma ha sulla coscienza un paio di occasioni nitide che andavano capitalizzate – soprattutto nel primo tempo con Pino e Sali – mentre nella ripresa ha chiuso in difesa i biancorossi, che però hanno tenuto botta, anche grazie alle ottime prestazioni di Monticone – che nella prima frazione ha colpito la traversa con una splendida rovesciata – e Boni, che da ex ha giocato una gara maiuscola.

Ora però per il Varese c’è da tornare a pensare al campionato, con la prossima insidiosa trasferta in casa del Villa Valle. Per la Varesina invece il turno di campionato prevede un impegno casalingo difficilissimo contro la capolista Lumezzane. Per la Coppa Italia invece i biancorossi domani conosceranno il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Sporting Franciacorta e Breno.

FISCHIO D’INIZIO

A meno di un mese da quel 4-1 rifilato dalla Varesina al Varese, le due squadre si ritrovano di fronte per i 32esimi di Coppa Italia. Tanti i cambi per i due allenatori, che fanno ampio uso del turn over, ma non cambiano gli schemi tattici: 4-3-3 per entrambe. Spilli si affida a Sali, Pinto e Clerici in attacco; De Paola risponde con il tridente Goffi, Cappai e Pastore. Out per problemini fisici Premoli e Ferrario, a riposo i “big” rossoblu Gasparri e Poesio, autore di una tripletta nella gara di campionato. Cielo nuvoloso, pioggerellina fine e decisamente meno spettatori sugli spalti.

PRIMO TEMPO

Inizia con le squadre attente a non scoprirsi, tanto giro palla e poche emozioni. Il primo tiro in porta arriva al 10′ con Pino che da sinistra calcia in diagonale trovando la pronta parata di Moleri. Il Varese è intraprendente ma non trova soluzioni d’attacco. Serve quindi un calcio piazzato e al 25′ Monticone va vicino a un gol splendido: il capitano biancorosso controlla palla nel cuore dell’area, si coordina e calcia il sforbiciata trovando però la respinta della traversa, con Baglieri immobile. La Varesina si riorganizza e sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa biancorossa per costruire tre ottime occasioni in pochi minuti. Al 31′ Pino batte in velocità prima Monticone e poi Boni, calcia in diagonale, ma Moleri si allunga e devia in angolo con la punta dei guantoni. Al 33′ l’intervento del portiere biancorosso è ben più complicato su Sali, con il riflesso di Moleri che è decisivo per mettere la sfera in corner. Sull’angolo successivo la girata di Zefi esce di un soffio dando alla tribuna l’illusione del gol. Nel finale del primo tempo il Varese si chiude meglio ma prova comunque ad attaccare ma la difesa di casa è sempre concentrata e non concede occasioni. Termina così 0-0 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Il Varese torna in campo con Mapelli al posto di Foschiani sulla destra e nei primi minuti la gara è bloccata. Al primo affondo è il Varese a trovare il vantaggio: azione che si sviluppa a sinistra, bel cross di Truosolo e inserimento perfetto di Piraccini che di testa insacca il vantaggio. Mister Spilli cambia l’attacco inserendo Gasparri ed Ekuban per Clerici e Pino, ma a farsi vedere sono ancora i biancorossi con Goffi che calcia dai 20 metri impegnando Baglieri alla parata. La Varesina allora cala tutti gli assi con Poesio e Orellana al posto di Grieco e Biaggi. Le fenici alzano i ritmi ma il Varese stringe i denti e si chiude in difesa. Per la Varesina ci prova al 44′ Poesio, senza però impensierire Moleri, mentre al 48′ Schieppati trova spazio in mezzo a tre maglie biancorosse e con il mancino calcia fuori di un metro. La grande occasione arriva un minuto dopo, quando Malvestio si ritrova con la palla nel cuore dell’area, destro potente ma super parata di Moleri che salva il risultato. Nei tre calci d’angolo che ne seguono i biancorossi tengono botta e alla fine festeggiano il passaggio del turno.