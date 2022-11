I migliori luoghi al mondo per le immersioni e lo snorkeling

Questi sono i migliori luoghi al mondo che gli appassionati di snorkeling e immersioni sognano di più grazie a una ricca fauna e flora ittica, grotte sottomarine, pareti verticali e fondali spettacolari che lasciano davvero di stucco.

Parco Nazionale di Ras Mohammed

Il Parco Nazionale di Ras Mohammed in Egitto sul mar Rosso è da annoverare tra i paradisi per gli amanti dello snorkeling. D’altronde a Sharm el-Sheikh si trovano alcuni tra i più bei villaggi molto frequentati dagli amanti del diving. Il parco marino si trova a 700 metri di profondità con pareti verticali mozzafiato. Il relitto di un mercantile britannico affondato nel 1941 con carri armati, moto e simili è diventano oggi la casa di moltissime specie ittiche.

Isole Poor Knights

La Nuova Zelanda è una terra tutta da scoprire, ma anche i suoi mari non sono da meno. Le isole Poor Knights si trovano nella zona di Northland e i maori le considerano sacre. Occorre quindi un’autorizzazione per immergersi in un luogo caratterizzato da grotte sottomarine affascinanti e ricche di vita.

Isole Galapagos

Impossibile non nominare le Galapagos quando si parala di paradisi per diving e snorkeling. Tuttavia, è un’esperienza che si consiglia soprattutto a sommozzatori esperti che davanti a sé potranno vedere specie davvero spettacolari come iguane marine, pinguini, leoni marini, tartarughe giganti, squali balena, previa autorizzazione.

Grande barriera corallina

La grande barriera corallina australiana è probabilmente uno dei sogni nel cassetto di chiunque ami le immersioni. È la più grande su tutta la faccia della Terra grazie ai suoi 2.300 km di estensione. L’impressionante distesa di coralli e alghe è l’habitat di oltre 500 specie di molluschi, 1.800 specie di pesce e ben 125 tipi diversi di squali, un patrimonio incredibile che oggi purtroppo è a rischio a causa dell’innalzamento della temperatura delle acque oceaniche legato al cambiamento climatico.

Isola del Cocco

In Costa Rica c’è un’isola dichiarata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO per tutelare la bellezza e ricchezza paesaggistica e dei suoi fondali marini. È l’isola di Cocco dove, tra le altre cose, si possono ammirare banchi di squali martello che arrivano a contare centinaia e centinaia di esemplari: uno spettacolo davvero incredibile poiché spesso gli squali sono animali solitari che si riuniscono solo in determinate occasioni.

Raja Ampat

Spostiamo ora in Asia, più precisamente in Indonesia nella provincia della Papua Occidentale, per scoprire un’altra destinazione da sogno per le immersioni. Si tratta dell’arcipelago di Raja Ampat dove sono concentrate praticamente i due terzi di tutte le specie di corallo note fino ad ora, senza poi parlare delle mante giganti, pesci, squali e tartarughe. Altro punto di forza riguarda la scarsa presenza di folle di turisti che aiutano a mantenere il luogo più selvaggio e incontaminato.

Sipadan

Sipadana è il nome di una delle isola del Borneo, facenti parte della Malesia. Tra le meravigliose grotte marine, una è praticamente un impressionate cimitero di tartarughe marine. Uno spettacolo affinante e tetro allo stesso tempo!