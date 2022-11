Migrazioni nei territori montanti, prospettive e opportunità: se ne parla al Teatro Italia di Germignaga

Il fenomeno sarà raccontato in una diversa prospettiva: non quella della migrazione come problema o come minaccia ma come opportunità di sviluppo dei nostri territori

Il 12 novembre, presso il Teatro Italia di Germignaga, alle ore 18, si terrà il secondo appuntamento del ciclo Partenze e Ripartenze, un percorso in quattro tappe per ascoltare e dialogare sul tema della migrazione sul nostro territorio.

Se il primo incontro del ciclo, lo scorso 30 ottobre, è stato dedicato all’ascolto delle musiche della diaspora, questo secondo incontro metterà a fuoco il fenomeno delle migrazioni nei territori montani e nelle aree interne dell’arco alpino, per mostrarlo in una diversa prospettiva: non quella della migrazione come problema o come minaccia ma semmai come opportunità di sviluppo dei nostri territori, riabitando aree in via di abbandono e riattivando attività lavorative altrimenti a rischio di estinzione.

L’incontro sarà tenuto da uno studioso del tema, il professor Andrea Membretti, dell’Università di Pavia e dell’associazione Riabitare l’Italia, che ci aiuterà anche a conoscere alcune buone pratiche di integrazione tra vecchi e nuovi abitanti dei territori dell’arco alpino.