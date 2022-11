A Milano si è chiuso il Forum per uno sviluppo sostenibile: tra incontri e idee per il futuro

Mettere a fuoco un “modello lombardo” di sviluppo sostenibile ispirato a una sostenibilità equilibrata, che parta dal basso, che sia concreta e non ideologica. Questo è stato l’obiettivo del 3° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile che si è svolto a Palazzo Lombardia a fine ottobre.

Raffaele Cattaneo, l’assessore all’ambiente e clima di Regione Lombardia ha spiegato come la sostenibilità ‘made in Lombardy’ voglia ispirarsi a quella che “Papa Francesco chiama l’ecologia integrale e che è il contrario dell’integralismo ecologico, di un ambientalismo ecologico che sventola la bandiera della sussidiarietà, ma non la rende possibile”.

“Nei quattro giorni di lavori – ha proseguito l’assessore – abbiamo ascoltato esperienze concrete, abbiamo approfondito la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, partendo dai giovani, mettendo a tema i ‘green jobs’ e le esperienze concrete di successo nate da giovani nel campo della sostenibilità delle università e della ricerca”.

Poi spazio alle imprese (manifatturiere e del turismo) e poi uno sguardo alla dimensione sociale della sostenibilità stessa. Si è poi svolta una giornata istituzionale durante la quale sono state portate all’attenzione esperienze diverse provenienti da Regioni di tutto il mondo, ma che hanno esperienze interessanti e avanzate da proporre.

“Abbiamo confrontato le esperienze e messo in campo tre linee di azione: una visione di metodo di governo; un pacchetto di politiche; un contributo di pensiero. Il nostro metodo è inclusivo: la sostenibilità si fa dal basso, non può essere imposta. Le nostre politiche sono scaturite dagli incontri con gli attori, e anche dal lavoro di questi forum”, ha rimarcato l’assessore all’ambiente.

“Infine – ha concluso Cattaneo – abbiamo parlato di sostenibilità da un punto di vista culturale. Nell’ultima giornata abbiamo messo a fuoco quel nuovo modello di sviluppo sostenibile che è frutto di un percorso che è partito da lontano e di cui questo Forum rappresenta la chiusura del cerchio. Il nostro pensiero si è basato sul passaggio dall’integralismo ideologico all’ecologia integrale, sulla sostenibilità sostenibile, sulla transizione giusta ed inclusiva, sull’etica della custodia dei beni, della natura, e sulla relazione positiva tra uomo e ambiente”.

É possibile rivedere gli interventi delle quattro giornate del Terzo Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sul canale youtube di Regione Lombardia.