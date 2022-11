Milano si ferma per salutare Luca, il 14enne travolto e ucciso da un tram

Una città commossa che si è fermata per salutare per l’ultima volta il giovanissimo Luca Marengoni, il 14enne travolto e ucciso da un tram mentre andava a scuola lo scorso martedì 8 novembre in via Tito Livio a Milano.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato per l’intera giornata il lutto cittadino, mentre i suoi genitori hanno deciso di piantare alberi in memoria del figlio, amante della natura e dell’ambiente (per donare Legambiente Lombardia Onlus, Iban IT10 F050 1801 6000 0001 1024 700 presso Banca Etica, specificando l’oggetto “donazione per Luca Marengoni”).

Questa mattina, giovedì 17 novembre, alle 11 nella Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo la celebrazione dei funerali, alla presenza delle autorità, dei famigliari, degli amici e dei compagni di scuola del ragazzo.

All’inizio delle esequie, presiedute da mons. Erminio De Scalzi, vescovo ausiliare di Milano, è stato letto un messaggio dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini: «La morte irrompe in una giovane vita, l’incomprensibile morte, la tragica morte che strazia un corpo vivo, fatto per vivere, la morte spietata che strazia la famiglia di Luca, che sconvolge i suoi amici, la morte vigliacca che aggredisce là dove non pensi, la morte aggressiva che ferisce i pensieri, che opprime anime con sensi di colpa. La morte! Dio non sopporta la morte: il suo Figlio Gesù ha sfidato la morte, la morte più dolorosa, la morte più ingiusta per non abbandonare nessuno, neppure i morti. Perciò noi tutti ci stringiamo in preghiera intorno ai genitori e agli amici perché non ci basta essere scossi da un intenso dolore e da una emozione troppo forte e da uno smarrimento troppo indicibile. Insieme con la sofferenza chiediamo un lume di speranza, insieme con il dramma della separazione invochiamo la promessa di un amore che non finisce, insieme con il drammatico finire chiediamo la grazia di un nuovo inizio per Luca e per tutti».