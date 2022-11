Milena Origgi socia d’onore dell’Associazione Dell’Acqua

Giovedì 24 novembre, con inizio alle 17.30, nella sala del caminetto” dell’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni a Busto Arsizio, L’associazione Dell’Acqua proclamamerà “socia d’onore” Milena Origgi, bustocca insignita negli USA della “Genius Green Card”.

Il riconoscimento americano è legato alle sue abilità nel campo della formazione vocale. L’associazione ha deciso il riconoscimento all’unanimità. Giovedì, nella sede dell’Istituto in via Magenta 70 sarà consegnato l’attestato in collaborazione con la Famiglia Sinaghina