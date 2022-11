Minacciò l’avvocato in tribunale a Varese un anno fa: oggi patteggia 10 mesi

Pena applicata su accordo fra le parti per l’uomo che il 4 novembre 2021 minacciò in tribunale a Varese il difensore della ex moglie, un’avvocata che venne presa a male parole sulle scale del palazzo di giustizia, minacciata davanti a testimoni. Nei giorni successivi la donna denunciò l’accaduto ai carabinieri che attivarono le indagini.

La pena che l’uomo – cinquantenne della Valganna – dovrà scontare è di 10 mesi, (pena sospesa), più una provvisionale ovvero un risarcimento da definirsi fra le parti. L’uomo dovrà inoltre sottoporsi ad un percorso di rieducazione in una struttura di Busto Arsizio.

I fatti si riferiscono a quanto avvenuto un anno fa – era un giovedì – dinanzi al Collegio che stava affrontando un processo per violenza sessuale nei riguardi della ex moglie (la prossima udienza è fissata ai primi di dicembre) quando già alla interno dell’aula l’imputato dava segni di intemperanza. Il 50enne infatti si rivolgeva di continuo alla parte offesa venendo più volte redarguito dal presidente del Collegio.

Poi, di nuovo, fuori dall’aula minacce e offese, tanto da richiamare l’attenzione anche delle forze dell’ordine presenti. Per quei fatti, e per quanto poi seguì, oggi è arrivata la decisione del giudice. Il reato contestato è quello di atti persecutori.