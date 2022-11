Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Varese per rendere omaggio a Roberto Maroni

Un uomo che univa le grandi capacità di organizzazione a qualità umane. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arrivato giovedì pomeriggio a Varese per rendere omaggio alla salma di Roberto Maroni, i cui funerali si terranno venerdì alle 11 alla basilica di San Vittore in forma solenne cui seguirà nel pomeriggio la cerimonia in forma riserva a Lozza.

«Era un uomo che aveva uno spiccato tratto di cordialità anche contro gli avversari politici. Sapeva dare un’impronta organizzativa incredibile a quello che faceva. Fu l’inventore dell’organizzazione che ci siamo dati per la gestione dei patrimoni confiscati alle mafie», ha spiegato Piantedosi alla fine della sua visita alla camera ardente.