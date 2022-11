Il ministro Piantedosi rende omaggio a Maroni, la nuova vignetta e l’affollamento nei Ps nel podcast del 24 novembre

Le notizie di giovedì 24 novembre:

«Grande organizzatore del lavoro unito a grandi qualità umane. Ho avuto l’orgoglio di lavorare con lui, oggi abbiamo con la moglie ricordato tanti passaggi che all’epoca in cui era ministro mi competevano». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arrivato giovedì pomeriggio a Varese per rendere omaggio alla salma di Roberto Maroni, i cui funerali si terranno venerdì alle 11 alla basilica di San Vittore. «Era un uomo che aveva uno spiccato tratto di cordialità anche contro gli avversari politici. Sapeva dare un’impronta organizzativa incredibile a quello che faceva. Fu l’inventore dell’organizzazione che ci siamo dati per la gestione dei patrimoni confiscati alle mafie», ha spiegato Piantedosi alla fine della sua visita alla camera ardente.

I dati sul sovraffollamento dei PS aziendali dell’Asst Valle Olona nel l trimestre agosto- ottobre mostrano le condizioni difficili soprattutto al Sant’Antonio di Gallarate. In sovraccarico anche Busto Arsizio mentre va decisamente meglio a Saronno. Il servizio a cura di Roberto Morandi.

Situazione al limite del collasso in un giorno su quattro, nei punti di Pronto Soccorso degli ospedalizzi Busto, Gallarate e Saronno. Il dato si riferisce al periodo tra agosto e ottobre e indica una sitiuazione sempre più difficile negli ospedali del Basso Varesotto, gestiti dalla Asst Valle Olona. La situazione più problematica è quella del Sant'Antonio Abate di Gallarate: qui il pronto soccorso è arrivato quasi al punto di rottura nel 61% ad agosto, nel 34% a settembre e poi ancora al 62%, un giorno ogni tre, a ottobre. In linea generale, comunque, tutti e tre gli ospedali del Basso Varesotto sono sempre sotto fortissima pressione: solo nel 13% dei giorni si è potuto lavorare nella normalità. Per il resto, la normalità non esiste: per operatori e pazienti è sempre emergenza.

Torna nei supermercati la Colletta Alimentare e l’appuntamento è per sabato 26 novembre quando in 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Una iniziativa che la Rete Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso 21 organizzazioni territoriali. Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa. In Lombardia sono oltre 40.000 i volontari, presso oltre 1.700 punti vendita, che renderanno possibile questa iniziativa di grande solidarietà: ne beneficeranno più di 220.000 persone in difficoltà attraverso circa 1.140 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare della Lombardia. Nella zona nord della provincia di Varese oltre 100 supermercati aderiscono alla Colletta permettendo a più di 1600 volontari di presenziare fuori dai punti vendita invitando alla donazione.

Dal 1° dicembre 2022 sarà in vendita la nuova vignetta per le autostrade svizzere e avrà lo sfondo giallo. L’anno sul lato adesivo è rosso, mentre sull’altro lato è bianco. Anche quest’anno il contrassegno costa 40 franchi. Il contrassegno, valido dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2024, può essere acquistato come di consueto presso i distributori di carburante, le autofficine nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale. I conducenti devono staccare dal parabrezza i contrassegni scaduti per evitare che ostacolino la visibilità.

