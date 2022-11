“Mio fratello vittima di un incidente“, protesta fuori dal tribunale di Varese

Dal sorriso del cantiere alla sedia a rotelle: lo schianto all’incrocio che risale oramai a più di 10 anni fa e la vita sconvolta, con un giovane che oggi convive col dolore.

Il fratello di questo ragazzo, che oggi ha 33 anni, ed è invalido al 100% ha partecipato nella giornata di martedì ad un sit-in di protesta fuori dal Tribunale. «Abbiamo ricevuto solo una parte di quanto richiesto a titolo di risarcimento», ha spiegato il fratello di Moustapha Bazzari, di origine marocchine.

Per questo al lato destro dell’ingresso di palazzo di Giustizia in mattinata campeggiava un capannello di persone, lì per la protesta silenziosa: in molti dei passanti si sono fermati a osservare chiedendo di cosa si trattasse.

La vicenda, da quanto è stato raccontato, e secondo i familiari della vittima, riguarda un procedimento in sede civile che vorrebbero venisse rivisto per avere la totalità della cifra richiesta a titolo di risarcimento, circa 2 milioni e 900 mila euro (sui 300 mila ottenuti finora). «Sono soldi che spettano a io fratello, e che gli servono. In tutti questi anni abbiamo portato tanta pazienza» ma ora «protestiamo contro questa sentenza», dice Aziz il fratello del ragazzo anch’esso presente in piazza sulla sedia a rotelle (nella foto).

L’unica certezza che emerge per il momento riguarda una sentenza civile recentemente pronunciata dal tribunale di Varese e sulla quale il legale che segue la famiglia Bazzari ha proposto l’impugnazione in appello, specificando tuttavia che la proposta di martedì mattina riguarda «una precisa scelta del mio cliente, non condivisa con me», conclude l’avvocato.