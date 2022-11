A Monvalle si accende lo spirito del Natale

La Pro Loco insieme alla biblioteca comunale di Monvalle organizzano due giornate di eventi per grandi e piccoli in attesa del Natale. Tante le iniziative in programma giovedì 8 e sabato 17 dicembre nel parco di fronte alla biblioteca, tra stand gastronomici, mercatini, laboratori per bambini e l’ormai immancabile spettacolo dell’albero luminoso.

Il programma

Giovedì 8 dicembre si comincia alle 14.30 coi mercatini di Natale e l’apertura della stand gastronomico. Alle 17.00 si alza il sipario sul concerto di Natale in sala consiliare. Alle 18.30, col buio, arriva finalmente il momento dell’accensione dell’albero di Natale luminoso con tanto di spettacolo di luci colorate.

Sabato 17 dicembre invece si riparte alle 10 coi laboratori natalizi in biblioteca per i bambini dai tre ai sei anni. La giornata prosegue alle 12 col pranzo a base di polenta a cura del Gruppo Alpini. Alle 14 tutti in bicicletta con Babbo Natale, per una breve pedalata in giro per il paese. Alle 14.30 aprono i mercatini di natale, mentre alle 15.30 in biblioteca cominciano i laboratori per i bambini tra i sette e i dieci anni. Alle 18 la giornata si chiude con un nuovo spettacolo all’albero luminoso.

Durante tutta la manifestazione è possibile visitare lo stand dell’associazione Farfalle Lilla per la lotta contro i disturbi alimentari. La manifestazione è organizzata con la collaborazione di Ciclovarese, il Gruppo Alpini di Monvalle e Asd Contini.