Monvalle, tutti i podi del campionato nazionale master di ciclocross

Due giorni baciati dal sole e incorniciati dallo splendido panorama del Lago Maggiore hanno fatto da sfondo alle gare di ciclocross organizzate dal Gruppo Sportivo Contini, sul percorso disegnato sulla spiaggia del Gurée di Monvalle. Le prove della domenica, in particolare, sono state dedicate al Campionato Nazionale Master con tanto di assegnazione di numerose maglie tricolori nelle diverse categorie.

Il tracciato è risultato perfetto per la competizione, con il suo fondo quasi interamente sterrato, tratti in sabbia, il passaggio nel vicino bosco e la scalinata che è un classico di questa antica, dura ma affascinante disciplina sportiva.

A premiare i nuovi campioni nazionali sono giunti il sindaco Franco Oregioni e i dirigenti dell’ACSI, Elco Volpi e Mauro Vanoni, complimentandosi anche con gli organizzatori locali a partire dal GS Contini, dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini di Monvalle, realtà che si sono occupate non solo della parte agonistica ma di un gradito contorno.

«Ripeteremo anche in futuro questo evento – ha dichiarato Vincenzo Tolomeo, appassionato presidente del GS Contini – che ci ha dato grande soddisfazione. Ringrazio la Fondazione Michele Scarponi i familiari che hanno voluto ricordare Emilio Gandini, Carlo Busata e Sandro Gianoli oltre ai titolari dei gran premi delle singole categorie: Masterpack Monvalle, InOrbita Caravate, Star Style Monvalle, Ristorante Setteduequattro Ispra, Mapei Sport, SPM Brissago, Agri Monvalle, Due Bi Impianti Tradate, Caon Armando Sport Gavirate, La Bottega del Romeo Ispra, Malvestio Mirko Impianti e Pedala con i Campioni. Una grande squadra che ha raggiunto un grande obiettivo».

I PODI



Debuttanti: 1) Fabio Rampini (Auzate).

Junior: 1) Marcello Merlino (Bike Soace), 2) Jacopo Barbotti (Auzate), 3) Francesco Beltrami (Team Uslenghi).

Senior A: 1) Alessandro Tacchini (Team Clamas), 2) Graziano Zanolla (Auzate), 3) Raffaele Pionna (Cicli Tessitore).

Senior B: 1) Riccardo Cattaneo (Mazzucchelli Racing), 2) Andrea Moschella (Team Bike Segrate), 3) Fabio Savio (Cicli Battistella).

Veterani A: 1) Claudio Pivotto (Team Clamas), 2) Francesco Borrello (Team Caracoles), 3) Alan Croci (Velobike).

Veterani B: 1) Simone Veronese (Progetto Ciclismo Santena), 2) Ivano Favaro (Auzate), 3) Andrea Nicosia (Prealpino)



Donne A: 1) Martina Biolo (Kilometro 0), 2) Valentina Mariani (Mazzucchelli Racing Team), 3) Stefania Scarpa (Velobike).

Donne B: 1) Cristina Cortinovis (Raglia Team)

Donne C: 1) Simona Etossi 8Induno Olona), 2) Laura Bazzan (Cinghios Team).



Gentlemen A: 1) Gabriele Tacchinadi (Bike & Run), 2) Alessandro Monetta (Team Uslenghi), 3) Edoardo Romanò (Asnaghi)

Gentlemen B: 1) Luca Luraghi (Team Uslenghi), 2) Angelo Borini (Team DueBi), 3) Paolo Minuz (Team DueBi).

Supergentlemen A: 1) Vincenzo Cuccurullo (Velo Club Valsesia), 2) Antonio Savio (New Team), 3) Alessandro Cottini (Martica Bike)

Supergentlemen B: 1) Flavio Sommaruga (Induno Olona), 2) Giannino Succu (Team Uslenghi), 3) Mario Donà (Bike & Run)

Supergentlemen C: 1) Vincenzo Vezzoli (Team DueBi), 2) Antonio Garbo (Polisportiva Pedale Uboldese), 3) Giovanni De Agostini (Auzate)

Società: 1) Team Uslenghi punti 35, 2) Team DueBi 25, 3) Team Auzate 24.