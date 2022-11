E’ morto a Roma lo stilista Renato Balestra

E’ morto questa sera a Roma all’età di 98 anni lo stilista Renato Balestra. L’annuncio è stato dato dalle figlie.

Nato a Trieste nel 1924, Balestra aveva iniziato la carriera nella moda per caso. Iscritto alla facoltà di ingegneria, ma appassionato di musica e pittura, viene scoperto quando alcuni suoi amici inviato uno dei suoi bozzetti asl Centro italiano della moda, dove colpiscono per il suo stile già inconfondibile. Invitato a partecipare ad una sfilata nel 1953, Balestra lascia l’università ed inizia una carriera di successo che proseguirà per tutta la vita. Ancora oggi il marchio, tra i più noti al mondo, è sinonimo di qualità e made in Italy.

I funerali si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma .