In mostra nello spazio artistico La Cattedrale di Somma Lombardo le olimpiadi futuribili di Aloha Project

Si inaugura sabato 19 novembre la mostra GOAT di Giacomo Fumagalli, in arte Aloha Project, a cura di Andrea Ceresa. La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio su prenotazione

Cosa accadrebbe se, a distanza di mille anni, dimenticate e poi riscoperte, le Olimpiadi tornassero ad affascinare un’umanità decisamente mutata? Forse si utilizzerebbero le uova al posto delle palline da tennis, magari si fraintenderebbe la divisa degli atleti, oppure le competizioni finirebbero per diventare terribilmente spietate.

È questo lo scenario ipotetico che prende corpo nella mostra GOAT (Giochi Olimpici Anno 3022), di Giacomo Fumagalli, in arte Aloha Project, a cura di Andrea Ceresa, che sarà inaugurata sabato 19 novembre dalle 17 alle 22 presso La Cattedrale, in via Milano 59 a Somma Lombardo. Seguirà poi, sempre il giorno dell’inaugurazione, un dj set dalle 22 alle 24.

Aloha Project è un pittore che riesce ad evocare, con efficacia e precisione illustrativa, un intero universo. Il mondo a cui dà forma parte dallo sport, ma si concretizza negli abiti, nel cibo, fino ad infestare lo spazio stesso dell’ex sede di un’azienda metalmeccanica lombarda. La Cattedrale infatti, per l’occasione, cambia forma, diventando campo da atletica, piscina e stadio olimpico. Se alla fine si saprà per quale campione parteggiare, allora Aloha sarà riuscito nel suo intento.

GOAT è la prima esposizione della programmazione de La Cattedrale, uno spazio recuperato da Paolo Rovelli ed Andrea Ravo Mattoni che si prefigge l’obiettivo di dare voce, e trovare posto, all’arte selvatica, tanto italiana quanto internazionale, nata fuori dalle istituzioni. La speranza è che il territorio coltivi interesse e curiosità nei confronti delle visioni di mondo che artisti e artiste sapranno veicolare.

Il catalogo sarà a cura di Federico Paviani e Joshua Althaus e conterrà i testi di Guido Balzani, oltre all’editoriale del curatore. Aloha Project, in collaborazione con il brand USUAL, produrrà una serie di t-shirt dell’evento in edizione limitata, acquistabili in loco oppure su prenotazione.

La mostra sarà visitabile fino al 14 gennaio 2023 con ingresso su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni cell. 320 9032874 mail: info@lacattedrale.space oppure andreafceresa@gmail.com – Instagram lacattedrale_sommalombardo andceresa

Per l’inaugurazione è possibile prenotarsi anche su Eventbrite a questo link