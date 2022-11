Movimento Alternativo aderisce al progetto sulle comunità energetiche di Camera Condominiale Varese

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, la sala Nettuno del Multisala Impero Varese ha ospitato una conferenza stampa del gruppo politico Movimento Alternativo che aderisce al progetto sulle comunità energetiche di Camera Condominiale Varese.

A livello storico, le prime comunità energetiche risalgono al ‘900, fenomeno che ora torna in auge e ne troviamo esempi in Alto Adige, Emilia Romagna e Sardegna, come ha spiegato Andrea Leta, segretario Generale Camera Condominiale Varese : “Si tratta di un progetto che abbiamo portato già in altri 30 comuni. Fin da inizio ottobre, quando abbiamo presentato il progetto, ha iniziato subito ad evolversi in maniera positiva. La comunità energetica, che diventa strategica attualmente sul territorio di Varese, ma anche in tutta Italia, come progetto di responsabilità sociale e di investimento per informare i cittadini ed anche i legislatori che c’è anche questa opportunità”.

“Se guardiamo a quella che la difficoltà del momento ci vogliamo impegnare, affinché si possa produrre a livello comunitario l’energia elettrica da suddividere tra i vari utenti e nel caso ci fosse un surplus eventualmente di poterla ridistribuire in rete – ha affermato Claudio Basso candidato Sindaco per il Comune di Somma Lombardo -Movimento Alternativo è molto sensibile a questo argomento di attualità. Nel passato si dava per scontato tante cose, ora ci troviamo ad affrontare problema energetico, per questo dobbiamo essere forti e fermi su questo progetto. Ci teniamo molto, perché abbiamo come scopo fondamentale del Movimento l’importanza che diamo al cittadino e quindi per noi è fondamentale sposare attività che siano di supporto alla quotidianità”.

Anche nei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano, che verranno unificati nel 2024, il candidato sindaco Giovanni Costanzo fa questa proposta alla cittadinanza: “Abbiam notato che le piccole attività stanno chiudendo perché non hanno supporto, noi vogliamo ripopolare il comune. Ho sposato subito questo nuovo progetto, per quanto riguarda l’attività energetica, orientandola particolarmente su quelle che sono le attività produttive e le attività dei commercianti, affinché questo possa anche Incentivare nuove assunzioni, quindi sempre a favore dei nostri concittadini”.

“Proprio per il mio incarico sicurezza noi siamo molto attenti al territorio ed a valutare tutte quelle che sono le problematiche che coinvolgono i cittadini a 360° – ha poi spiegato Matteo Bariani, consigliere e responsabile della sicurezza – Dare un’attenzione a determinate problematiche e trovare soluzioni concrete sono sicuramente cose che possono aiutare i cittadini e che comunque per noi rientrano in un dovere civico, da portare avanti”.

Un progetto che nonostante sia ancora in fase di sviluppo, punta già in alto, partendo dal piccolo comune per poi diventare, un giorno, un progetto su scala nazionale. “Non è più tempo di stare fermi – Antonio Facciuti, candidato sindaco Comune di Azzate candidato sindaco ad Azzate – Non è tutto a carico del cittadino e dell’impresa. Il nostro compito è quello di calare il progetto nei vari territori. Non è fine a se stesso, crea un’economia circolare, si tira dietro il concetto di sicurezza, parte da qualsiasi cosa necessiti il cittadino”.