Il Museo di storia naturale “Antonio Stoppani” di Venegono Inferiore

Inaugurato nel 1952, il Museo di storia naturale “Antonio Stoppani” si trova all’interno del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore.

Galleria fotografica Il Museo di storia naturale del Seminario di Venegono 4 di 34

Le vetrine sono 92 e comprendono quattro tipi di raccolte: zoologica con gli animali, paleontologica con i fossili, mineralogica e petrografica costituita da rocce. Ci sono anche alcuni reperti archeologici, testimonianze di attività umane preistoriche sul lago di Varese o in Sardegna.

Alcuni esemplari sono notevoli per interesse artistico o per curiosità: per esempio, tra gli animali, i gheppi che nidificavano sulla torre del Seminario, il nibbio reale catturato mentre ghermiva i pulcini presso le stalle del Seminario o il gigantesco coccodrillo del Nilo lungo cinque metri; tra i fossili, i pesci, crostacei e rettili fossili del Mesozoico di Lombardia.

L’abate Stoppani

Il museo è intitolato all’abate Antonio Stoppani, sacerdote nato a Lecco nel 1824. Cresciuto a contatto con la montagna lecchese fu ordinato abate nel 1848, onsiderato uno dei padri fondatori della geologia italiana e grande divulgatore della storia naturale del nostro paese negli anni della ricostituzione di un’identità nazionale, con il celeberrimo libro Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d’Italia.

Indirizzo e giorni di apertura

Via Pio XI, 32 – Venegono Inferiore

Al momento il museo non è aperto al pubblico, ma solo alle scolaresche.

Per informazioni e contatti: 0331 867111 – mail: museo@seminario.milano.it

Tutte le informazioni qui