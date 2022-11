Mv Agusta e Ktm completano la ricapitalizzazione con 30 milioni di euro

MV Agusta Motor spa annuncia un aumento di capitale ad opera dei propri azionisti e di Ktm ag, per complessivi 30 milioni di euro, precedente l’assemblea straordinaria convocata ieri, martedì 15 novembre. L’assemblea ha sancito ufficialmente l’ingresso del nuovo socio, Ktm Ag, azienda di Pierer Mobility Ag, con una quota pari al 25.1% del capitale sociale.

Contestualmente è stato insediato il nuovo consiglio di amministrazione che include due esponenti del management Ktm. Timur Sardarov, ceo di MV Agusta Motor spa ha dichiarato: «Sono davvero felice di questo accordo, e molto lieto di dare il benvenuto in MV Agusta a Ktm Ag, leader di mercato in Europa, a cui ci lega una comune visione di eccellenza. Insieme svilupperemo ulteriormente il nostro core business e la produzione di moto performanti di alta gamma. Sono certo che l’accordo rafforzerà il nostro brand in una fase di mercato particolarmente complessa e ricca di sfide».