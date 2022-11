“Il Narcisismo”, un incontro con lo psichiatra Vittorio Lingiardi

Jonas Varese Onlus – centro di clinica psicoanalitica, organizza la serata “Il Narcisismo”. La serata prevede la presentazione del libro del Professor Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e docente di Psicologia Dinamica presso l’Università La Sapienza di Roma – “Arcipelago N. variazioni sul narcisismo”.

Il prof. Lingiardi verrà intervistato dalla dr.ssa Erika Minazzi, psicoterapeuta e presidente di Jonas Varese Onlus. La serata sarà accompagnata dal gruppo musicale “Bound” che eseguiranno pezzi inerenti il narcisismo. L’evento è patrocinato da IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata), SPIC (Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità) e dall’Università dell’Insubria, si terrà venerdì 18 novembre, alle 19, presso i Magazzini by TuMiTurbi a Varese in via De Cristoforis n.5