Nascosero 200 kg di droga in un trattore a Gazzada Schianno, i Carabinieri arrestano i trafficanti

Il blitz è scattato alle prime ore di questa mattina, mercoledì, a Varese, Gazzada Schianno e Porto Ceresio. In queste località i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Varese, su conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di 4 persone, italiane, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di importazione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: marijuana, hashish e cocaina. Di questi, 2 sono state destinatarie di custodia in carcere e 2 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti avviati dalla Stazione Carabinieri di Azzate, già a partire dal mese di marzo 2021, a seguito di acquisizione informativa circa l’esistenza di un fiorente e lucroso giro di spaccio di stupefacenti nel comune di Gazzada Schianno. Le attività d’indagine, oltre ad avvalorare l’originaria ipotesi investigativa, hanno quindi consentito di delineare il modo di agire del gruppo criminale che, con diversi viaggi (ne sono stati ricostruiti almeno 6 tra maggio e novembre 2021), aveva importato consistenti carichi di marijuana e hashish dalla Spagna, occultando l’illecita sostanza in doppi fondi ricavati su carrelli/rimorchi o natanti. Al rientro in Italia la droga veniva poi divisa con altri soggetti.

Proprio di ritorno da uno di questi viaggi, nella notte tra il 19 e 20 novembre 2021, in Gazzada Schianno, era stato arrestato in flagranza di reato uno degli indagati, tuttora in carcere, pizzicato alla guida di un furgone con rimorchio nel quale erano stipate 75 confezioni di marijuana per un peso complessivo di 83 Kg e 240 panetti di hashish pari a 140 Kg.

Altre due persone erano state arrestate in flagranza di reato, colte mentre finalizzavano una compravendita di stupefacente, sequestrando 650 grammi di hashish in data 28 gennaio 2022. È stata, infine, smantellata una coltivazione in serra di 253 piante di marijuana dell’altezza di circa un metro, arrestando altresì in flagranza il responsabile il 12 marzo 2022. Insieme alle persone destinatarie delle misure cautelari, ne risultano indagate in stato di libertà ulteriori 4 che hanno concorso nei fatti descritti a vario titolo.