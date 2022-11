“Noi nati negli anni ’70 e la cena dei coscritti che ci ha fatto ritornare bambini, senza maschere”

Diciamolo pure, non tutti amano le cene dei coscritti.

L’idea di rivedersi dopo 30 o 40 anni, con un po’ di pancetta in più o qualche capello in meno non è incentivante.

Si comincia che ti inseriscono in un gruppo di WhatsApp, e già qualche ricordo comincia a riaffacciarsi… nomi che non rammentavi, associarli ad un viso poi è impresa ardua.

Qualcuno (per fortuna in ogni gruppo c’è sempre un organizzatore, o più di uno e in questo noi del ’70 siamo molto fortunati) ipotizza una data, un luogo.

Ed ecco che però per i nati nel 1970 il 50esimo cade nel 2020, anno in cui scoppia una temuta quanto inattesa pandemia.

Che fare? Si rimanda, si pensano nuove date ipotetiche, un luogo abbastanza grande per non incappare nel virus, mascherine sì, mascherine no, ma le restrizioni sono ancora in vigore e quindi nulla, annullato anche questa volta.

Finalmente dopo due anni qualcuno del famoso gruppo WhatsApp oramai quasi dimenticato lancia il dado con una più che semplice sollecitazione, e da qui il meccanismo riparte con il modulo Google da compilare per le presenze, orario e luogo fissato, e cosa chiedere di più se nel gruppo del 1970 c’è proprio il tuo compagno delle elementari che gestisce un ristorante proprio a Gurone.

Arriva così la fatidica sera e con grande sorpresa la titubanza, le incertezze, i timori, svaniscono nello stesso istante in cui ritrovi sguardi che immediatamente ti riportano agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Si comincia così a ricordare e gli episodi riaffiorano naturalmente, ci si presenta agli altri per quello che si è, e si è stati, senza maschere, perché da bambini eravamo così, noi stessi e basta.

Il sentimento che rimane è una grande emozione che non avremmo immaginato di vivere.

Per una sera siamo ritornati sui banchi di scuola, bambini e ragazzi dove la nostra conoscenza era iniziata.

Lettera firmata

(foto di gruppo: la cena si è svolta al ristorante Atlantide di Malnate il 12 novembre)