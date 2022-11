Nel centro storico di Castiglione Olona arriva anche il mercatino di Natale

L’appuntamento è per domenica 4 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.30 con la Fiera del Cardinale e domenica 11 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con il Mercatino

Fiera del Cardinale: negli ultimi mesi l’appuntamento castiglionese con lo storico mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e non solo ha visto un notevole incremento di presenze, raccogliendo consensi tra il pubblico e soddisfazione tra espositori tanto che, con l’avvicinarsi delle feste, saranno ben due gli appuntamenti in programma per il mese di dicembre.

Castiglione Olona, in provincia di Varese, “città ideale” nata per volontà di un Cardinale, Branda Castiglioni, custodisce all’interno delle sue mura storiche un antico borgo medioevale caratterizzato da alcune importanti opere dell’Umanesimo quattrocentesco, ma anche da un appuntamento che dal 1978 si svolge la prima domenica di ogni mese: la Fiera del Cardinale.

Da quasi 45 anni, periodicamente, attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le caratteristiche vie del centro storico e all’interno delle sue corti quattrocentesche, antiquari, artigiani, hobbisti, artisti e, più recentemente, produttori enogastronomici, si danno appuntamento per accogliere appassionati e collezionisti in cerca di occasioni o semplici curiosi giunti per visitare il borgo ed i suoi noti musei.

Negli ultimi mesi, un sempre più crescente numero di espositori, un’attenta selezione dei banchi unita all’unicità del contesto in cui si svolge il mercatino, ha visto confluire nel borgo castiglionese un gran numero di visitatori tanto da incentivare il Comune di Castiglione Olona, che organizza e gestisce l’iniziativa, a inserire nel mese di dicembre non solo la tradizionale Fiera del Cardinale di domenica 4 dicembre, ma anche uno speciale Mercatino di Natale che si terrà domenica 11 dicembre 2022.

Le due iniziative si preparano ad essere un’ottima occasione per trovare originali pensieri da regalare in vista delle imminenti festività e un’opportunità unica per respirare le atmosfere natalizie passeggiando tra i suggestivi scorci del centro storico e delle sue bellezze artistiche. Ovviamente l’invito dell’Amministrazione Comunale è rivolto anche a commercianti e hobbisti che intendono inserirsi nel percorso con articoli natalizi, idee regalo e prodotti enogastronomici.

L’appuntamento dunque è nel Centro Storico di Castiglione Olona domenica 4 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.30 con la Fiera del Cardinale e domenica 11 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con il Mercatino di Natale.

Per maggiori informazioni: www.comune.castiglione-olona.va.it

Ufficio Cultura: tel. 0331.858301 / email: mercatino@comune.castiglione-olona.va.it