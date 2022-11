Nel prossimo consiglio comunale di Sesto Calende verrà proposto il ritorno del mercato in centro

Il mercato di Sesto Calende è a un passo dal ritorno nel centro storico.

Il gruppo della maggioranza della Lega della Libertà di Sesto Calende ha proposto infatti una mozione per il prossimo consiglio comunale per il ritorno del mercato nel centro cittadino a distanza di due anni dallo spostamento in Viale Lombardia a causa dell’emergenza sanitaria.

La proposta, spiega il sindaco Giovanni Buzzi, deriva dalla valutazione degli esiti della consultazione popolare che, pur non avendo raggiunto un numero di partecipanti sufficiente a termini di regolamento, ha comunque indicato «una chiara maggioranza di votanti per il ritorno in centro rispetto all’altra localizzazione alternativa».

Il prossimo passaggio sarà dunque la votazione in consiglio per verificare l’approvazione sulla localizzazione del mercato.