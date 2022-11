Nella giornata contro la violenza, a Vedano Olona racconti di donne che hanno cambiato il mondo

Sabato 26 novembre alle 17 nella Sala consiliare di Villa Aliverti è in programma un incontro con letture dell’attrice Michela Prando e commento musicale di Lele Pesci. In conclusione l’Amministrazione comunale offrirà un aperitivo a tutti i presenti

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Vedano Olona propone un pomeriggio di letture e musica per uno sguardo diverso a questo tema sempre drammaticamente attuale.

Sabato 26 novembre alle 17 nella Sala consiliare di Villa Aliverti è in programma “Scoperte – Storie di donne che hanno cambiato il mondo” con letture dell’attrice Michela Prando e commento musicale di Lele Pescia.

«Con la 32enne trovata bruciata oggi il numero di donne uccise dai mariti compagni o ex dall’inizio dell’anno supera le 50 – dice l’assessore alle politiche sociali Simona Ghiraldi – Parliamone con i nostri uomini, mariti, fratelli, figli. Per capire come sia possibile che un padre tolga la vita alla madre dei propri figli. Sabato racconteremo di donne che hanno cambiato il mondo senza far del male a nessuno, anzi!».

L’appuntamento è aperto a tutti e al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

(Nella foto: l’aviatrice Amelia Earhart)