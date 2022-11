Nicolò Martinenghi e Marco Pedoja premiati dal Coni

Giornata di grandi riconoscimenti al Coni di Roma per il campione di Azzate Nicolò Martinenghi e il suo allenatore Marco Pedoja. (Foto Simone Ferraro – Coni.it)

Il Comitato Olimpico ha infatti consegnato oggi – lunedì 14 novembre – i Collari d’oro per gli atleti e le Palme d’Oro per i tecnici che nel 2022 hanno ottenuto grandi risultati a livello internazionale.

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha celebrato i successi di un anno solare aperto dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, edizione piena di soddisfazioni per l’Italia con 17 medaglie, secondo miglior risultato della storia dopo Lillehammer 1994 quando la spedizione azzurra conquistò 20 podi. «Sono contento – le parole di Malagò – e voglio ringraziare il professor Pigozzi, perché oggi celebriamo in questo luogo la massima onorificenza dello sport italiano. Il motivo è semplice: non saremmo entrati in nessun altro locale del CONI perché non abbiamo mai vinto così tanti titoli. È un record assoluto per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ogni mattina mi sveglio e controllo la posizione dell’Italia rispetto agli altri Comitati Olimpici. Nel 2021 abbiamo chiuso al secondo posto, dietro agli Stati Uniti d’America, nel conto delle medaglie conquistate ai Giochi Olimpici, ai Mondiali e alle manifestazione equiparate, alle rassegne continentali. Allora dissi che sarebbe stato molto difficile ripetersi, invece siamo ancora sul podio. L’Australia ci ha superato con gli ultimi titoli continentali ma credo che vincere una medaglia in Oceania sia più semplice che in Europa. Questo nuovo record ci riempie d’orgoglio. È merito degli atleti, dei tecnici, delle federazioni, delle istituzioni, dei gruppi civili e militari».

COLLARE D’ORO

Arianna Fontana (Short Track, Campionessa Olimpica 500 m), Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling, Campioni Olimpici Doppio Misto), Benedetta Pilato (Nuoto, Campionessa Mondiale 100 m Rana), Gregorio Paltrinieri (Nuoto, Campione Mondiale 1500 m Stile Libero e 10 km Fondo), Thomas Ceccon (Nuoto, Campione e Primatista Mondiale 100 m Dorso e Staffetta 4×100 Mista Maschile), Nicolò Martinenghi (Nuoto, Campione Mondiale 100 m Rana e 4×100 m Mista Maschile), Federico Burdisso (Nuoto, Campione Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Alessandro Miressi (Nuoto, Campione Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Piero Codia (Nuoto, Campione Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Lorenzo Zazzeri (Nuoto, Campione Mondiale 4×100 m Mista Maschile), Arianna Errigo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a Squadre), Alice Volpi (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a Squadre), Martina Favaretto (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a Squadre), Francesca Palumbo (Scherma, Campionessa Mondiale Fioretto Femminile a Squadre), Daniele Garozzo (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Maschile a Squadre), Tommaso Marini (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Maschile a Squadre), Alessio Foconi (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Maschile a Squadre), Guillaume Bianchi (Scherma, Campione Mondiale Fioretto Maschile a Squadre), Elena Micheli (Pentathlon Moderno, Campionessa Mondiale Individuale), Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti (Vela, Campioni Mondiali Nacra 17), Marta Maggetti (Vela, Campionessa Mondiale iQFOiL), Simone Anzani (Pallavolo, Campione Mondiale), Fabio Balaso (Pallavolo, Campione Mondiale), Mattia Bottolo (Pallavolo, Campione Mondiale), Gianluca Galassi (Pallavolo, Campione Mondiale), Simone Giannelli (Pallavolo, Campione Mondiale), Daniele Lavia (Pallavolo, Campione Mondiale), Alessandro Michieletto (Pallavolo, Campione Mondiale), Leandro Ausibio Mosca (Pallavolo, Campione Mondiale), Giulio Pinali (Pallavolo, Campione Mondiale), Francesco Recine (Pallavolo, Campione Mondiale), Yuri Romanò (Pallavolo, Campione Mondiale), Roberto Russo (Pallavolo, Campione Mondiale), Riccardo Sbertoli (Pallavolo, Campione Mondiale), Leonardo Scanferla (Pallavolo, Campione Mondiale), Sofia Raffaeli (Ginnastica Ritmica, Campionessa Mondiale Concorso Generale Individuale), Diana Bacosi (Tiro a Volo, Campionessa Mondiale Skeet Individuale), Filippo Ganna (Ciclismo su pista, Primatista Mondiale dell’Ora), Elisa Balsamo (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre Femminile), Martina Fidanza (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre Femminile), Martina Alzini (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre Femminile), Chiara Consonni (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre Femminile), Vittoria Guazzini (Ciclismo su pista, Campionessa Mondiale Inseguimento a Squadre Femminile), Sonny Colbrelli (Vincitore della Parigi-Roubaix 2021, assente lo scorso anno), Andrea Verona (EnduroGP, Campione Mondiale E1), Francesco Bagnaia (MotoGP, Campione Mondiale).

PALMA D’ORO AL MERITO TECNICO

Anthony Lobello (Short Track, Allenatore di Arianna Fontana), Claudio Pescia (Curling, Direttore Tecnico Nazionale Doppio Misto), Violetta Caldart (Curling, Allenatrice Nazionale Doppio Misto), Vito D’Onghia (Nuoto, Allenatore di Benedetta Pilato), Fabrizio Antonelli (Nuoto, Allenatore di Gregorio Paltrinieri), Alberto Burlina (Nuoto, Allenatore di Thomas Ceccon), Marco Giovanni Pedoja (Nuoto, Allenatore di Nicolò Martinenghi), Simone Palombi (Nuoto, Allenatore di Federico Burdisso), Antonio Satta (Nuoto, Allenatore di Alessandro Miressi), Matteo Bianchi (Nuoto, Allenatore di Piero Codia), Paolo Palchetti (Nuoto, Allenatore di Lorenzo Zazzeri), Luca Simoncelli (Scherma, Allenatore di Arianna Errigo), Giovanna Trillini (Scherma, Allenatrice di Alice Volpi), Marco Vannini (Scherma, Allenatore di Martina Favaretto), Maria Elena Proietti Mosca (Scherma, Allenatrice di Tommaso Marini), Filippo Romagnoli (Scherma, Allenatore di Alessio Foconi), Marco Ramacci (Scherma, Allenatore di Guillaume Bianchi), Andrea Valentini (Pentathlon Moderno, Direttore Tecnico), Luigi Filipponi (Pentathlon Moderno, Allenatore di Elena Micheli), Riccardo Belli Dell’Isca (Vela, Allenatore di Marta Maggetti), Andrea Benelli (Tiro a Volo, Direttore Tecnico).