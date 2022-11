“Ecco Nicolò, il nostro guerriero. Un grande grazie allo staff della terapia intensiva neonatale di Varese”

Buongiorno cara redazione. Nella giornata del prematuro prendo forza e vi scrivo per raccontare la mia storia.

Sono Silvia, mamma 27enne di Nicolò, nato al Del Ponte il 4 marzo 2022 a 33 settimane per complicazioni a livello del cordone ombelicale. Quando è nato pesava 1450gr, arrivando a 1390gr a seguito del calo fisiologico. Da quel giorno abbiamo trascorso un mese e un giorno tra tin e neonatologia.

Posso solo ringraziare tutto lo staff dei reparti menzionati, che sono stati una famiglia per quel lasso di tempo. Ci hanno consolati, ci hanno fatto ridere e aiutati a convivere con una situazione che da genitore pensi che non ti possa mai toccare in prima persona. Ma la vita non sempre ti lascia la strada piana, e bisogna iniziare in salita a volte certe avventure. Quando Nicolò è uscito pesava 2370gr e ad oggi, che ha quasi nove mesi anagrafici pesa 9 chili quasi.

Senza di loro non sappiamo come sarebbe stato, e non posso fare altro che ringraziarli per averci aiutati a rendere nostro figlio il bellissimo e grandissimo guerriero che è oggi.