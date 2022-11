Da Nicora Garden il Paese di Natale riempie le feste di luci, colori e dolci profumi

Che il vostro Natale sia nel segno della tradizione o che vi piaccia con un tocco innovativo e personale, nel Paese di Natale – da Nicora Garden a Varese fino al 24 dicembre – troverete tante idee, ispirazioni e oggetti per decorare la casa e il giardino nel periodo delle feste.

Quest’anno il Paese di Natale è ancora più grande ed accogliente: oltre 1300 mq di esposizione dove potrete vivere con anticipo l’atmosfera incantata delle feste più attese dell’anno, scegliendo con cura le decorazioni per l’albero, le luci per “scaldare” tutta la casa ma anche tanti oggetti da regalare alle persone care.

Ricchissima l’offerta per il più classico degli addobbi natalizi, l’Albero, vero protagonista di ogni casa. Ghirlande, palline delicate in vetro soffiato o nei più classici colori del Natale, catene luminose e scintillanti e tante piccole decorazioni piene di poesia. E se siete preoccupati che le luci di Natale possano incidere su bolletta e ambiente non mancano opzioni di illuminazione con luci a led che contribuiscono al risparmio energetico senza spegnere il Natale.

C’è da sbizzarrirsi anche per chi resta fedele alla più classica delle tradizioni: il Presepe. Tra statuette di ogni dimensione, capanne realizzate artigianalmente e in materiali naturali, e accessori molto realistici che possono “muovere” il presepe con acqua e altri effetti dinamici, non c’è che l’imbarazzo della scelta. E se siete in cerca di ispirazione potrete trovarla nel bellissimo presepe realizzato dagli Amici del Presepio di Schianno, che potete ammirare nel reparto dedicato al presepe tradizionale.

Se invece siete tra i tanti che si stanno appassionando in questi anni alle suggestioni del presepe nordico incarnato in maniera magistrale dai villaggi natalizi di Lemax con le loro atmosfere magiche e incantate quest’anno troverete un allestimento ancora più grande e assortito, con casette, giostre e personaggi dai mille dettagli coloratissimi.

Nicora Garden in versione natalizia è anche il luogo ideale per scegliere i regali per i propri cari. Impossibile sintetizzare l’immensa offerta di idee regalo che si possono trovare nel Paese del Natale, tra decorazioni preziose per la casa, oggetti d’arredamento, candele profumate, piante e composizioni di fiori, ghirlande ma anche i simpatici maglioni di Natale, quest’anno con nuovi modelli a cui si affiancano pigiami e magliette a tema, per un regalo divertente o per trascorrere le feste in famiglia.

Non resta che passare dal punto vendita di Nicora a Varese (in via Carnia 133), dove il Paese di Natale vi aspetta tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19. Sabato e domenica con orario continuato.

Quest’anno ci sarà anche la possibilità di una pausa ristoratrice, grazie alla collaborazione con Caffè Broletto che ha allestito un accogliente angolo bar dove entrare ancora di più nell’atmosfera del Natale con i profumi e i sapori del periodo più dolce dell’anno.