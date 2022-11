Nomine dei direttori sanitari, anche A come Angera sostiene la proposta dei sindaci

Anche il Gruppo Civico A come Angera si schiera a sostegno della proposta dei sindaci in merito alla nomina di nuovi direttori sanitari varesini. «Si fa giustamente un gran parlare in questi giorni sulla stampa locale delle nuove nomine dei Direttori degli ospedali della nostra Provincia e, il pensiero del Gruppo Civico di A Come Angera non può non ricadere sul nosocomio angerese che è sempre stato un punto di riferimento essenziale per la Comunità angerese e per tutto il territorio».

«I Sindaci della Provincia – spiega il portavoce del gruppo, il vicesindaco di Angera, Marco Brovelli – hanno manifestato la necessità che i nuovi Direttori Sanitari siano “varesini” così che non si perda tempo a comprendere le problematiche e quanto è in itinere così da continuare nel percorso di rilancio e di riorganizzazione della sanità locale».

«Il Gruppo di A Come Angera è da sempre impegnato nella difesa e nella necessità di salvaguardare i servizi dell’Ospedale cittadino e qualsiasi proposta o azione volta ad un incremeneto dei servizi socio-sanitari per la nostra Comunità e per tutto il territorio sono ben graditi. Per questo motivo crediamo che la proposta avanzata dai tanti Sindaci debba essere percorsa proprio a vantaggio di quel diritto alla salute che non può trovare ostacoli di colore o di schieramenti».