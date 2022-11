Notte in biblioteca per i bambini a Laveno Mombello, alla ricerca del forziere fantasma.

Evento benefico promosso in collaborazione con Stringhe colorate Varese tra sabato 5 e domenica 6 novembre, per bambini tra 7 e 11 anni

L’associazione Stringhe Colorate Varese in collaborazione con la Biblioteca Comunale A. Pozzi di Laveno Mombello propongono ai bambini coraggiosi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni una Notte in biblioteca, tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Non una nottata qualsiasi, tra libri e letture tranquille, ma una notte di indagini attente Alla ricerca del forziere fantasma.

Di seguito il programma

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 20.30 Ritrovo con i clown nell’atrio della biblioteca con giochi e attività

21.00 visita notturna alla biblioteca per incontri spettrali

23.00 allestimento dell’angolo notte “favole mostruose”

A seguire nottata con sacco a pelo, materassino, torcia e tutto il necessario che ogni partecipante avrà portato con sé.

DOMENICA 6 NOVEMBRE

8.30 risveglio e colazione

9.30 saluti

Per info e prenotazioni: stringhecoloratevarese@gmail.com oppure 339.2412830.

È prevista una quota di partecipazione che sarà devoluta alle attività di Stringhe Colorate Varese.