Il Novara di corto muso stende la Pro Patria e si aggiudica il derby del Ticino

Il derby autunnale del Ticino rimane a Novara, che sul il prato amico (e sintetico) del Silvio Piola si aggiudica di misura (1-0) il tredicesimo turno del Girone A contro la Pro Patria, portandosi a casa tre punti e lo scalpo dei tigrotti di Busto Arsizio. (Foto d’archivio di Roberta Corradin)

A decidere i conti di una partita equilibrata è il colpo di testa in tuffo d’angelo nel primo tempo di Andrei Marginean: al 16′ il centrocampista #10 dei piemontesi – cui non manca certo il cinismo – è riuscito a sfondare la porta difesa da Del Favero, gesto tecnico che invece, a pochi minuti del triplice fischio, non sono riusciti a replicare i subentrati Buric per il Novara e Castelli per la Pro Patria.

Se Buric ha infatti avuto tra i piedi l’occasione di chiudere definitivamente il match, all’88 invece l’attaccante ex Villareal dei tigrotti bianco-blu su calcio di punizione si divora, incornando fuori misura completamente solo, un’occasione clamorosa che avrebbe riaperto il derby e permesso alla Pro Patria di evitare la quinta sconfitta in campionato (di cui quattro in trasferta). I bustocchi falliscono così l’obiettivo sorpasso e rimangono fermi in classifica a 18 punti, uscendo per il momento dalla zona playoff facendosi superare dalla Pergolettese e dalla Juventus Nex Gen, prossima avversaria allo Speroni.