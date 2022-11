Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 10 novembre

Black Panther: Wakanda Forever, uno dei film Marvel atteso con più aspettative. Diretto da Ryan Coogler, la pellicola non vedrà il ritorno di Chadwick Boseman, morto ad agosto 2020, entrato nei cuori dei suoi fan soprattutto con il suo T’Challa, Black Panther. Dopo la morte di T’Challa, il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re. Ora la nazione è finita nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla e impossessarsene, ma la vera minaccia del Paese è Namor (Tenoch Huerta), re di Talokan, pronto a iniziare una guerra contro Wakanda per estendere il suo dominio anche in superficie. Sarà compito di degli eroi di Wakanda, riuniti grazie a War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman), lottare per riportare la pace e la tranquillità nel regno.

War – La guerra desiderata, film diretto da Gianni Zanasi, vede protagonista Tom (Edoardo Leo), laureato in lingue romanze e allevatore di vongole e Lea (Miriam Leone), la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Tra i due è attrito fin dal primo incontro, mentre un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l’impensabile, una guerra nel cuore dell’Europa, che per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poter fermare.

Diretto da Nicola Abbatangelo, il film The Land of Dreams è ambientato nel 1922 e racconta la storia d’amore tra due giovani, Eva (Caterina Shulha) e Armie (George Blagden), nella New York del primo Dopoguerra, prima della Grande Depressione. Lui un pianista bravissimo, dotato di una grande creatività, e reduce della Grande Guerra, lei un’immigrata italiana che lavora come lavapiatti nel ristorante Choo Choo Train e ha messo da parte quello che era il suo sogno futuro: diventare cantante. Eva finisce con l’innamorarsi di Armie, che vive recluso in casa insieme al fratello che possiede il potere speciale di viaggiare nei sogni.

