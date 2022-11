Nuove luci a Casciago, partiti i lavori sui 1500 lampioni del paese

Sono partiti da qualche giorno i lavori per l’installazione delle nuovi luci a Casciago. Sono circa 1500 i punti luce appaltati a Enel X lo scorso aprile.

Il bando europeo per il rifacimento di tutti i punti luce a Casciago e Morosolo e delle linee in tutto il paese ha portato all’affidamento del servizio alla società per 18 anni, compresa la manutenzione, senza aumenti per il Comune e per i contribuenti.

Alcuni fari erano spenti da anni e in questi giorni in molti si sono accorti della novità: nuove luci led che illuminano le strade del paese con tecnologia green e a basso consumo energetico. I lavori sono in corso e nel giro di qualche settimana saranno sostituite tutte le luci.