Nuovi alberi nel giardino della scuola elementare di Sacconago, li piantano i bambini coi consiglieri comunali

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, oggi la presidente del consiglio comunale Laura Rogora e il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida hanno partecipato alla piantumazione di nuove essenze nella nuova aiuola realizzata dall’Amministrazione nel cortile della scuola Ada Negri, nel quartiere di Sacconago.

Un’occasione per sensibilizzare i bambini sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per educarli al rispetto dell’ambiente. Insieme agli altri arbusti, l’aiuola ospita anche un “albero delle farfalle”, i cui fiori sono molto amati dagli insetti e in particolare dalle farfalle.