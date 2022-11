In occasione della Patronale di Vergiate un nuovo inno dedicato a San Martino

Nella ricorrenza di San Martino (11 novembre) e in occasione della festa patronale la Corale San Martino di Vergiate avrà un nuovo inno – “Tu Sei amore Signore” – composto dal Maestro Roberto Bacchini il testo di Nicolas Tonoli.

«Quest’anno per la ricorrenza del santo patrono si è pensato di dare un tocco musicale appropriato alle celebrazioni commissionando al maestro Roberto Bacchini un nuovo Inno a San Martino. L’idea nata dal parroco don Fabrizio e Roberto Capostagno ha preso vita dal testo che Nicolas Tonoli ha scritto in merito alle vicende legate alla storia del Santo».

Un omaggio alla corale parrocchiale e a tutta la Comunità vergiatese, che avrà modo di risuonare lungo le navate proprio nei giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono.

«La stesura della partitura – spiega il maestro Bacchini – ha tenuto conto della melodia che fosse in un certo senso facilmente memorizzabile». Due sono le partiture, la prima con una versione per solo coro e organo e una seconda più complessa per coro e orchestra.