Oltre 130.000 prodotti per la sicurezza e abbigliamento da lavoro personalizzato, su King Kong Work

Scorrendo tra gli scaffali digitali di King Kong Work (www.kingkongwork.com), e-commerce concepito per offrire ad aziende e professionisti efficaci soluzioni di antinfortunistica e abbigliamento da lavoro personalizzato, si incontrano oltre 130.000 alternative, espressione dei top brand del settore. A ciò si aggiungono preventivi rapidi, elaborati entro un’ora dalla richiesta, spedizioni in 24/48 ore e un puntuale servizio di customer care, sempre pronto ad affiancare l’utente.

Il negozio digitale è frutto dell’intuizione di tre soci fondatori, con un’esperienza ventennale nell’ambito dell’antinfortunistica. Ciò ha permesso di dare forma ad un vasto catalogo, organizzato in numerose categorie. Tra gli articoli possiamo ricordare abbigliamento da lavoro ho.re.ca., abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento ignifugo, divise per ristoranti e hotel, nonché dispositivi di protezione individuale quali guanti da lavoro o calzature antinfortunistiche.

Nell’offerta, inoltre, sono presenti più di 100 marchi, sia nazionali che internazionali. A supporto dell’utente è attivo un preparato servizio di assistenza, pronto ad aiutare sia nel pre che nel post-vendita. È fruibile via e-mail, numero di telefono, WhatsApp e form online.

Le spedizioni si verificano in 24/48 ore, mentre per i prodotti con personalizzazione in sette giorni. La vendita degli articoli, senza alcuna intermediazione, definisce un rapporto diretto con l’acquirente che, spesso, si traduce in una collaborazione a lungo termine.

La proposta di King Kong Work è già stata scelta da oltre 27.000 aziende e ciò ha portato a registrare più di 6.500 spedizioni ogni mese. Nel novero dei clienti possiamo citare, tra gli altri, Plasticfree, Tarkett, Ichnusa Lines, Unimpresa, Netstal.

Alla base dell’operatività dell’azienda vi sono pochi ma importanti valori: velocità, serietà e cura del cliente. L’obiettivo, del resto, è quello di affermarsi come partner indispensabile per quanti desiderano capi d’abbigliamento da lavoro personalizzati e di alta qualità.

King Kong Work, per dare forma ai propri prodotti, si avvale di un laboratorio di stampa e di ricamo all’avanguardia, che rende possibile la consegna rapida di qualsiasi fornitura. In questo modo, infine, è facile soddisfare qualunque richiesta, come stampare loghi con tanti colori o con sfumature.