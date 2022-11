Oltre tremila persone a Inarzo per la festa del cioccolato

Sarà stata la voglia di dolcezza o di stare insieme, resta il fatto che la festa del cioccolato di Inarzo di domenica 20 novembre è stato un successo. Un momento di gioia e condivisione come non se ne vedeva da tempo, complice anche una giornata di sole, con un cielo azzurrissimo.

Quasi 3500 persone hanno visitato a Inarzo le bancarelle con esposizione di oggetti fatti a mano e di dolci dove il protagonista, naturalmente, era lui, il re della festa: il cioccolato. Una novantina gli espositori che hanno aderito all’appello lanciato dalla Pro Loco di Inarzo, organizzatrice della manifestazione con il patrocinio del Comune.

Non sono mancati momenti di gioco per i bambini e bevande calde, oltre ai dolci e ai cioccolatini di ogni genere.

La festa del cioccolato si conferma una appuntamento importante e atteso, non solo per Inarzo.