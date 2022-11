Open day della scuola dell’infanzia statale Maria Letizia Verga di Calcinate del Pesce

Appuntamento sabato 3 dicembre dalle 10 alle 12: si potrà scoprire questa scuola immersa nel verde e con un grande giardino in via Maggiora 12 a Varese

È tutto pronto alla Scuola dell’Infanzia Maria Letizia Verga di Calcinate del Pesce per l’Open Day: appuntamento sabato 3 dicembre dalle 10 alle 12 si potrà scoprire questa scuola immersa nel verde e con un grande giardino in via Maggiora 12 a Varese.

È una scuola dell’infanzia statale, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Varese 3. Il motto che campeggia sui volantini preparati per l’Open Day è chiaro: “Senza retta e Statale fa rima con competente e professionale”.

La filosofia delle insegnanti e delle educatrici è improntata sull’attività all’aria aperta, sia in giardino che intorno alla scuola: lago, ciclabile, Mustonate e boschi protetti. C’è il laboratorio di inglese per i bambini dell’ultimo anno e per tutti durante le attività di routine, oltre all’attività di metalinguaggio per i bambini dell’ultimo anno. Annualmente si attivano altri laboratori condotti da esperti esterni, finanziati dai genitori: quest’anno ad esempio c’è il laboratorio di teatro e c’è l’obiettivo di ricominciare con il laboratorio di acquaticità, bloccato dalle norme covid e dalle restrizioni causa pandemia.

Le iscrizioni saranno a gennaio, presso l’Istituto Comprensivo Varese 3 – Vidoletti. Per qualsiasi informazione si può telefonare dalle 8 alle 15:30 al numero 0332313076 o scrivere via mail a infanzia.verga@gmail.com.

L’offerta della scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga

Gli spazi e le proposte della scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga