Openjobmetis, la miglior partenza degli ultimi 10 campionati

Quattro vittorie in sei partite: l’avvio di campionato della Openjobmetis di Matt Brase è stato decisamente interessante e, dati alla mano, è il migliore della Pallacanestro Varese dell’ultimo decennio. Per risalire a qualcosa di meglio bisogna tornare agli Indimenticabili del 2012-13 che vinsero le prime nove gare di Serie A (dopo aver compiuto un percorso netto nel pre-campionato) e si fermarono solo alla decima in quel di Roma. Ma, appunto, bisogna tornare alla partenza di undici stagioni or sono.

Da allora mai nessun allenatore (nell’ordine: Frates, Pozzecco, Moretti, Caja, Bulleri e Vertemati) era riuscito ad avere un record positivo dopo sei partite di campionato. In cinque occasioni Varese era partita con tre vittorie e tre sconfitte ma mai con una percentuale superiore al 50% di successi come invece è accaduto con Brase.

Impietoso, poi, il confronto con lo scorso anno che è stato il peggiore: la squadra di Vertemati è stata l’unica ad aver chiuso il primo ciclo di sei gare con appena una vittoria, quella all’esordio contro Brescia. Il secondo successo arrivò infatti solo nell’ottavo turno in trasferta a Trieste. Sempre dodici mesi fa in sei giornate ci fu la terrificante differenza canestri di -114, manco a dirlo la peggiore del decennio (e forse di sempre: la retrocessa Cimberio 2007-08 a questo punto aveva due vittorie e -44 punti…).

Il bilancio tra canestri fatti e subiti è l’unico dato non favorevole a Brase, nel senso che Jaron Johnson e soci oggi hanno un delta di +14 punti dovuto ai continui arrivi in volata e all’assenza di vittorie di larga misura. Nel novembre ’17 invece l’Openjobmetis di Caja – con Avramovic, Okoye e Cain ma pure Waller e Hollis poi tagliati – si portò a casa alcuni successi spumeggianti e un +41 di differenza canestri. Non a caso quella squadra arrivò “in fondo”, ovvero disputò i playoff e fu l’ultima a riuscirci (ahinoi). Giusto per un confronto, la Cimberio di Vitucci a questo punto era a +51.

Nella tabella riportiamo le stagioni, i nomi dell’allenatore e del GM (o, comunque, dell’uomo-mercato) in carica a inizio campionato, la posizione in classifica dopo sei turni, i punti ottenuti, le vittorie, le sconfitte e la differenza canestri. In grassetto nero le migliori prestazioni, in grassetto rosso le peggiori.

* Per il 2019-20 abbiamo considerato le prime sei partite e quindi sino alla 7a giornata (campionato dispari, Varese riposò nel 4° turno).