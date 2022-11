Openjobmetis – Virtus Bologna, fermata la prevendita per ragioni di sicurezza

Stop alle prevendite per il big match del campionato di basket in programma domenica 4 dicembre, quello tra la Openjobmetis e la Virtus Segafredo Bologna capolista di Serie A. A stoppare il sistema dei biglietti è stata una Determinazione – la numero 44 – dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, cioè l’organo ministeriale che si occupa di prevenzione e contrasto della violenza all’interno di stadi e palazzetti. (nella foto un momento della partita della scorsa stagione)

Nel documento l’Osservatorio – in seguito alle segnalazioni arrivate dalla Questura varesina – spiega come vada approfondita l’analisi dei rischi connessi alla gara: in attesa di ulteriori analisi è stata presa questa misura momentanea che “chiude” sia i botteghini virtuali sia quelli fisici fino a una nuova comunicazione.

Al di là della longevissima rivalità sul campo tra Varese e Virtus, in anni recenti si è registrato uno scontro tra gli ultras delle due squadre nella primavera del 2018. Quel giorno all’esterno del PalaDozza vennero in contatto due gruppi e ad avere la peggio fu un tifoso bolognese colpito da una coltellata. In seguito a quel fatto ci furono denunce e diffide anche se alcune persone coinvolte vennero infine assolte nella primavera scorsa. (QUI l’articolo di allora con un video)

Possibile – ma è una interpretazione – che a gravare sulla segnalazione da parte della Questura ci sia anche quanto avvenuto lo scorso 24 aprile in occasione del match-salvezza tra la Openjobmetis (che vinse) e l’altro club bolognese, la Fortitudo. In quel caso furono i supporters biancorossi a provare a entrare in contatto con gli ultras biancoblu ma la presenza delle Forze dell’Ordine evitò gli scontri: successivamente però – a giugno – vennero spiccate 16 diffide a carico di tifosi varesini per l’accaduto.