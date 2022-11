Operai, saldatori, magazzinieri mulettisti, informatici. Le offerte di lavoro di Synergie

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Tradate, ricerca

Operaio/a produzione settore metalmeccanico

La figura selezionata verrà inserita all’interno dell’officina meccanica, dove si occuperà di attività di assemblaggio/montaggio, mediante attrezzi da banco. Altre attività saranno: finitura, spostamento materiale e verrà anche formata in attività di carpenteria e piegatura. L’attività verrà svolta dal lunedì al venerdì full time su giornata.

Luogo di lavoro: Limitrofi di Castelseprio

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: Full time su giornata

Contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione, con possibilità di proroghe

Saldatore

Il candidato che stiamo cercando, si occuperà di effettuare saldature a tig, filo continuo ed elettrodo sia manuali che mediante l’utilizzo di macchinari robotizzati. Dovrà inoltre saper leggere ed interpretare il disegno tecnico per poter effettuare il lavoro richiesto.

Luogo di lavoro: zona Brebbia (Monvalle)

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: full time, su giornata

Si offre iniziale contratto in base all’effettiva esperienza del candidato

Synergie Filiale di Cantu’ seleziona per azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Montano Lucino (Co)

Magazziniere mulettista

Richiesta esperienza nella mansione e gradita patente del muletto in corso di validità.

Iniziale contratto a tempo determinato di tre mesi SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

Luogo di lavoro: Limitrofi di Cassano Magnago

Inviare la propria candidatura a cantu1@synergie-italia.it

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00

CCNL: V livello CCNL Commercio

Synergie Filiale di Cantu’ seleziona per azienda del settore elettrico di Montano Lucino un

Tecnico informatico installatore

Il perito infomatico si occuperà di installare e configurare i software di impianti elettrici di videosorveglianza, di antifurto, di allarme, ecc, intervendo in caso di guasti o malfunzionamenti del programma informatico.

La risorsa ideale è diplomata in informatica, ragioneria informatica o simili o ha maturato esperienza nella mansione.

Si offre Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

Retribuzione da concordare in fase di selezione in base all’esperienza e alle competenze del candidato scelto: range tra 1400 e 1600 euro lordi mese. CCNL COMMERCIO (14 mensilità)

Orario di lavoro: FULL TIME su giornata dal lunedi’ al venerdi’.

Luogo di lavoro: zona Angera

Inviare la propria candidatura a cantu1@synergie-italia.it

Orario di lavoro: full time su giornata da lunedì a venerdì

CCNL: Commercio (14 mensilità)

Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

Retribuzione da concordare in fase di selezione in base all’esperienza e alle competenze del candidato scelto: range tra 1400 e 1600 euro lordi mese

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

