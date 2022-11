Ordinanza del Prefetto sulla prevenzione dei disagi legati alla neve

Primi freddi e il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha emesso un’ordinanza per ricordare l’importanza dell’attività di vigilanza delle pulizie delle strade. L’ordinanza è indirizzata sia agli enti proprietari delle strade, ma anche agli organi preposti affinché predispongano quanto necessario ad evitare problematiche di circolazione stradale lungo le vie di comunicazione di questa provincia.

L’attenzione dovrà essere anche durante i fine settimana e le festività natalizie e di fine anno, per gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari in caso di intense nevicate e/o di incidenti stradali.

Si è evidenziata, in particolare, l’opportunità che vengano predisposti, piani di intervento specifici, per evitare che il formarsi di ghiaccio possa essere causa di grave pericolo per la circolazione stradale.

Sono stati invitati, inoltre, i sigg. Sindaci a valutare, di fronte a previsioni meteo di una certa gravità, l’opportunità di disporre la chiusura delle scuole, sia per ragioni legate alla sicurezza sia per evitare blocchi del traffico che creerebbero difficoltà di intervento anche da parte dei mezzi spalaneve e, in generale, dei mezzi di soccorso.