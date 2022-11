Orienteering: centinaia di sportivi e amatori alla scoperta dei boschi di Sesto Calende

(Foto Asd Dalla Chiesa)

I boschi di Sesto Calende fanno colpo sugli sportivi del Basso Verbano: oltre duecento sono stati infatti i partecipanti alla gara di Orienteering che si è tenuta lo scorso 13 novembre nei boschi di Sesto Calende.

La manifestazione sportiva, organizzata dall’Asd Dalla Chiesa, rientrava come sesta tappa del Trofeo Lombardia e si è svolta al “Colle della Guardia“, località immersa nel verde sestese, dove i partecipanti hanno utilizzato bussola e l’omonima cartina, aggiornata al 2022 grazie alla sovvenzione dell’Amministrazione Comunale.

«Suddivisi in numerose categorie, hanno preso parte alle gare 110 agonisti tesserati FISO – commenta l’associazione sportiva -. Un ottimo risultato, segno dell’attrazione che i nostri boschi esercitano sugli atleti. Ma un centinaio di “esordienti”, vale a dire persone non appartenenti ad Associazioni Sportive, in formazioni singole, a coppie e piccoli gruppi famigliari col desiderio di provare. Soprattutto abbiamo visto numerosi giovanissimi, provenienti dalle scuole del territorio, non solo sestese, ma anche dal vicino Piemonte. Si tratta di un buon segno, che asseconda l’aspettativa di vivere nel bosco esperienze emotive e sensoriali, coniugata alla competenza di saper leggere una carta topografica ultra-dettagliata. Il quadro si completa con la capacità di prendere decisioni, scegliere un percorso in ordine a obiettivi precisi. Il tutto nel bosco amico».

Il segreto della buona riuscita dalla gara risale nell’organizzazione, con le mansioni e i compiti che sono stati svolti con precisione fra i volontari dell’Asd Dalla Chiesa e dalla milanese Polisportiva Punto Nord guidati sapientemente da Roberto Biella e da Giorgio Gatti.

«Un giusto ringraziamento si deve attribuire a studenti ed ex studenti dell’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende, coordinati da Roberto Biella, e ai nostri atleti che hanno assolto con precisione la posa dei punti di controllo, ovviamente rinunciando alla partecipazione in gara. Altri gruppi di volontari hanno egregiamente assolto i compiti di gestione iscrizioni, gestione partenze e arrivi, segreteria, con l’utilizzo di software dedicati alla registrazione dei tempi di percorrenza ed elaborazione delle classifiche. L’Assessore con delega allo Sport Claudia D’Onofrio ha avuto l’ardimento di salire alla partenza percorrendo un ripido sentiero: la ringraziamo per la sua presenza».

I prossimi appuntamenti con l’Orienteering sono previsti con il nuovo, rispettivamente nel mese di marzo a Golasecca e a Castelletto Ticino nel mese di maggio, entrambi in Centro Storico.